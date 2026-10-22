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Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

Kısa bilgi
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PHOTONIC, WILD Grubu'nun bir şirketi olarak, üniversel üniversal aydınlatma modülleri, komple ışık kaynakları, küçük ameliyat ışıkları, fotobiyomodüler sistemler, ayrıca güvenlik teknolojisi cihazları gibi optomekatronik ürünleri üretmekte, geliştirmekte ve satmaktadır. PHOTONIC, gerçek bir inovasyonun hakkını ...

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Genel Merkez

Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dresdner Straße 81-85/7.OG
1200 Wien
Avusturya
+43148656910
+431486569133
office@photonic.at
http://www.photonic.at
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