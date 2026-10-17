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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

Kısa bilgi
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Dr. F. Schwank Hukuk Bürosu, özellikle Avusturya, Orta ve Doğu Avrupa, ayrıca üçüncü ülkelerde şubeleri bulunan tanınmış çokuluslu holdingleri ve kurumları temsil etmektedir.

Dr. F. Schwank, müvekkillerine esas olarak uluslararası hukuk, finans ve idari konularda danışmanlık yapmaktadır.
Avusturya'da ve diğer ...

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Genel Merkez

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Avusturya
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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