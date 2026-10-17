Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Kısa bilgi
Dr. F. Schwank Hukuk Bürosu, özellikle Avusturya, Orta ve Doğu Avrupa, ayrıca üçüncü ülkelerde şubeleri bulunan tanınmış çokuluslu holdingleri ve kurumları temsil etmektedir.
Dr. F. Schwank Hukuk Bürosu, özellikle Avusturya, Orta ve Doğu Avrupa, ayrıca üçüncü ülkelerde şubeleri bulunan tanınmış çokuluslu holdingleri ve kurumları temsil etmektedir.
Dr. F. Schwank, müvekkillerine esas olarak uluslararası hukuk, finans ve idari konularda danışmanlık yapmaktadır.
Avusturya'da ve diğer ...
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Genel Merkez
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Avusturya
1010 Wien
Avusturya