Redbloc | Redblocsystems GmbH
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Genel Merkez
4600 Wels
Avusturya
Firma profili
Redblocsystems kendini çok kısa sürede amorti eden oldukça kârlı bir prefabrik sistemi sunar. Yüksek kaliteli duvar elemanları tuğla, kireç kumtaşı, gaz beton, beton blok ve mineral bazlı diğer yapı malzemelerinden verimli ve ekonomik bir şekilde üretilebilir.
Avantajlar:
- Denenmiş ve test edilmiş prekast teknolojisi
- "Tam zamanında" üretim
- Yüksek kalite ve hatasızlık
- Kusursuz kesimler (Eğimli tavanlar, pencereler vb.)
- Kısa inşaat süreleri
- Hesaplanabilir maliyetler
- Her türlü bina mümkündür
Redblocsystems, masif yapı tarzının oturma kalitesi, sürdürülebilirlik, ısı ve gürültü koruması bakımından mükemmel avantajlarını, hazır yapı tarzının verimlilik artışıyla birleştirmektedir.
İş Fırsatları
İNŞAATIN GELECEĞİ. VERİMLİ VE TAM OTOMATİK.
Redblocsystems, duvar elemanlarının prefabrik üretimi için anahtar teslimi tam ve yarı otomatik tesisler satmaktadır. Hazır parçalar istenilen ölçüye göre üretilir. Eğimli çatılar, tesisat kanalları, pencere ve kapı boşlukları gibi özel formlar tam otomatik olarak hazırlanmaktadır.
Redblocsystems yapı tekniğiyle ilgili bütün izinlerine sahiptir ve lisans alma konusunda sahip olduğu bilgi birikimini de kullanıma sunmaktadır. Redblocsystems uzman personel sıkıntısının geleceğe yönelik çözümü olup, inşaat verimliliğini artırmaktadır.
Hedef grup, yapı malzemesi üreticileri ve inşaat şirketleridir.