© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Redblocsystems kendini çok kısa sürede amorti eden oldukça kârlı bir prefabrik sistemi sunar. Yüksek kaliteli duvar elemanları tuğla, kireç kumtaşı, gaz beton, beton blok ve mineral bazlı diğer yapı malzemelerinden verimli ve ekonomik bir şekilde üretilebilir.

Avantajlar:

- Denenmiş ve test edilmiş prekast teknolojisi

- "Tam zamanında" üretim

- Yüksek kalite ve hatasızlık

- Kusursuz kesimler (Eğimli tavanlar, pencereler vb.)

- Kısa inşaat süreleri

- Hesaplanabilir maliyetler

- Her türlü bina mümkündür

Redblocsystems, masif yapı tarzının oturma kalitesi, sürdürülebilirlik, ısı ve gürültü koruması bakımından mükemmel avantajlarını, hazır yapı tarzının verimlilik artışıyla birleştirmektedir.

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