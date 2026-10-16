Rohde & Schwarz Österreich Gesellschaft m.b.H.
Kısa bilgi
Rohde & Schwarz bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında inovatif ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Ölçüm teknolojisi, yayın ve medya teknolojisi, siber güvenlik, güvenli haberleşme, izleme ve ağ sınaması çalışma alanlarıyla, Rohde & Schwarz bir dizi pazar segmentine hitap etmektedir.
Rohde & Schwarz bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında inovatif ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Ölçüm teknolojisi, yayın ve medya teknolojisi, siber güvenlik, güvenli haberleşme, izleme ve ağ sınaması çalışma alanlarıyla, Rohde & Schwarz bir dizi pazar segmentine hitap etmektedir.
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Genel Merkez
Rohde & Schwarz Österreich Gesellschaft m.b.H.
Technologiestraße 10/Gebäude E
1120 Wien
Avusturya
1120 Wien
Avusturya