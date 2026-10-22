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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

Kısa bilgi
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Seal Maker, yüksek kalitede yarı mamûller, CNC freze tezgâhları ve bütün sanayi dallarında kullanan contalar üreten ve dünya çapında faaliyet gösteren bir şirkettir. Komple CNC sistemleri özel yazılımıyla birlikte verilmekte olup, yarı ürünlerin hidrolik ve pnömatik contalarıyla, plastik parçalara hızlı ve ekonomik ...

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Genel Merkez

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Avusturya
+432626200850
+4326262008566
office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com
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