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"Snowsports GmbH"

Kısa bilgi
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy, kayak ve snowboard eğitmenlerinin eğitimi ve mesleki gelişimi, kar sporları projelerinin geliştirilmesi ve kış sporları turizmi danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.

Şirket arıyor: Müşteri

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Genel Merkez

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Avusturya
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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Firma hakkında

Firma profili

Snowsports GmbH – Snowsports Academy, kayak ve snowboard öğretmenlerinin eğitimi ve mesleki gelişimi, uluslararası kar sporları projelerinin geliştirilmesi ve kış sporları turizmi alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetlerine odaklanan yenilikçi bir Avusturya şirketidir.
Odak noktaları şunlardır:
• Almanca ve İngilizce dillerinde Avusturya kayak ve snowboard eğitmenliği eğitimleri
• Kar sporlarının teşvik edilmesine yönelik projelerin danışmanlığı ve geliştirilmesi
• Kentsel alanlarda kar sporlarının geliştirilmesine yönelik alternatif konseptler
• Avusturya'da veya proje ortağının uluslararası lokasyonunda eğitimler

Kış sporları sektöründe 50 yıllık deneyime sahip yetkin bir ortak olarak, proje ortaklarımızla işbirliğinde kalite ve tutku bizim için ön plandadır.

Kişiler
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Temsili resim
© Snowsports Academy
İş Fırsatları

İş Fırsatları

Turizm alanında kış sporları projeleri

Müşteriler ve ortaklar, Snowsports Academy'nin yönetim ekibi ve çalışanlarının kış sporları sektörünün çeşitli alanlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde edindikleri kapsamlı uluslararası deneyimden yararlanmaktadır.
B2B:
• Avusturya'da veya proje ortağının uluslararası lokasyonunda kayak eğitmeni eğitim kursları
• Avusturya'da veya proje ortağının uluslararası lokasyonunda snowboard eğitmeni eğitim kursları
• İşletme yönetimi konseptleri ve pazarlama konseptleri
• Kış sporları alanında turizmin geliştirilmesi

B2C:
Kayak ve snowboard eğitmenleri için eğitim kursları ve antrenman katılımcıları

kişiler
© Snowsports Academy