Snowsports GmbH – Snowsports Academy, kayak ve snowboard öğretmenlerinin eğitimi ve mesleki gelişimi, uluslararası kar sporları projelerinin geliştirilmesi ve kış sporları turizmi alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetlerine odaklanan yenilikçi bir Avusturya şirketidir.

Odak noktaları şunlardır:

• Almanca ve İngilizce dillerinde Avusturya kayak ve snowboard eğitmenliği eğitimleri

• Kar sporlarının teşvik edilmesine yönelik projelerin danışmanlığı ve geliştirilmesi

• Kentsel alanlarda kar sporlarının geliştirilmesine yönelik alternatif konseptler

• Avusturya'da veya proje ortağının uluslararası lokasyonunda eğitimler

Kış sporları sektöründe 50 yıllık deneyime sahip yetkin bir ortak olarak, proje ortaklarımızla işbirliğinde kalite ve tutku bizim için ön plandadır.

Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy