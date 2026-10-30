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Stahl Judenburg GmbH

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Genel Merkez

Stahl Judenburg GmbH
Gußstahlwerkstraße 21
8750 Judenburg
Avusturya
+4335727010
+433572701284
info.stj@gmh-gruppe.de
http://www.stahl-judenburg.com
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