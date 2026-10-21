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Syncraft GmbH

Kısa bilgi
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Tirol merkezli Avusturyalı bir yüksek teknoloji şirketi olan SYNCRAFT, 10 yılı aşkın bir süredir dünya çapında, artık orman ahşabından elektrik, ısı ve yenilenebilir karbon üreten enerji santralleri inşa etmekte ve gerçekleştirmektedir.

İklim-pozitif odun santrali
Üretilen saf karbon doğru kullanılırsa enerji ...

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Genel Merkez

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Avusturya
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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