Tiroler Rohre GmbH
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Genel Merkez
6060 Hall in Tirol
Avusturya
Firma profili
Tiroler Rohre GmbH (TRM), su nakliyesi ve özel derin inşaat alanları için yüksek kaliteli duktil dökme demir boru ve kazık sistemleri geliştiren, üreten ve pazarlayan bir şirkettir.
Ürünler yüksek performanslı, uzun ömürlü ve son derece dayanıklıdır. Özellikle ekolojik ve ekonomik avantajlarıyla öne çıkarlar. Tiroler Rohre GmbH, duktil dökme demirin sahip olduğu özellikler ve ürünlerin uygulama alanlarındaki uzmanlığı sayesinde, en zorlu ve sıradışı görevlerin dahi üstesinden başarıyla gelebilmektedir.
Duktil boru sistemlerinin uygulama alanları oldukça geniştir:
• İçme suyu temini
• Atık su tahliyesi
• Türbin boru hatları
• Kar yapma (karlama) tesisleri
• Yangın söndürme suyu hatları
• Kazısız (trenchless) yerleştirme yöntemleri
İş Fırsatları
Yüksek kaliteli duktil dökme demir su boruları ve sistemleri
Tiroler Rohre GmbH, Alpler’in kalbinden gelen köklü bir firma olarak yeni iş bağlantıları kurmak ve aşağıdaki alanlarda iş hacmini genişletmek istiyor:
• İçme suyu temini ve atıksu bertarafı
• Kazısız boru döşeme yöntemleri
• Teknik karlama sistemleri
• Küçük hidroelektrik santraller
• Yangın söndürme sistemleri
• Madencilik
Hedefler:
Genel yeni müşteri kazanımı