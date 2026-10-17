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VERBAND DER BAHNINDUSTRIE

Kısa bilgi
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Avusturya Demiryolları Sanayii Birliği, Avusturya demiryolları tedarik sanayiin en büyük menfaat temsilcisidir.

Şirket arıyor: Ortak

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Genel Merkez

VERBAND DER BAHNINDUSTRIE
Mariahilferstraße 37-39
1060 Wien
Avusturya
+431 58839
office@bahnindustrie.at
http://www.bahnindustrie.at
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Firma hakkında

Firma profili

Avusturya Demiryolları Sanayii Birliği, Avusturya demiryolları tedarik sanayiin en büyük menfaat temsilcisidir. Dünya pazar liderlerinden KOBİ gizli şampiyonlarına kadar sektörden yaklaşık 50 şirketi temsil eder. Geleceği işaret eden bu sektör için en iyi çerçeve koşullarını sağlamak üzere ortaklaşa çalışarak, Avusturya'nın inovasyonlarını kullanarak mobilite ve iklim dönüşümünün başarısına katkıda bulunur.

İş Fırsatları

İş Fırsatları

Demiryolu sanayiin paydaşlarıyla (işletmeciler, bakanlıklar, tren işleten şirketler) ağ oluşturma

Avusturya demiryolu sanayii için önemli paydaşlarla (bakanlıklar, devlet işletmeleri - ihale/yayınlayan kurumlar, elçilik) ağ oluşturma.