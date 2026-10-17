VERBAND DER BAHNINDUSTRIE
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Genel Merkez
VERBAND DER BAHNINDUSTRIE
Mariahilferstraße 37-39
1060 Wien
Avusturya
1060 Wien
Avusturya
Firma hakkında
Firma profili
Avusturya Demiryolları Sanayii Birliği, Avusturya demiryolları tedarik sanayiin en büyük menfaat temsilcisidir. Dünya pazar liderlerinden KOBİ gizli şampiyonlarına kadar sektörden yaklaşık 50 şirketi temsil eder. Geleceği işaret eden bu sektör için en iyi çerçeve koşullarını sağlamak üzere ortaklaşa çalışarak, Avusturya'nın inovasyonlarını kullanarak mobilite ve iklim dönüşümünün başarısına katkıda bulunur.
İş Fırsatları
İş Fırsatları
Demiryolu sanayiin paydaşlarıyla (işletmeciler, bakanlıklar, tren işleten şirketler) ağ oluşturma
Avusturya demiryolu sanayii için önemli paydaşlarla (bakanlıklar, devlet işletmeleri - ihale/yayınlayan kurumlar, elçilik) ağ oluşturma.