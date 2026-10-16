VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
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2 Bu ülkede şubeleri bulunan
RAY SIGORTA A.S.
Haydar Aliyev Cad. No 28 Tarabya, Sariyer
34457 Istanbul
Türkiye
34457 Istanbul
Türkiye
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.S.
Kozyatagi Mah. Sari Kanarya Sok. K2 Plaza, kat: 2-5-6, 14
34742 Istanbul
Türkiye
34742 Istanbul
Türkiye
Genel Merkez
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Avusturya
1010 Wien
Avusturya
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe