WEDCO Technology Group GmbH
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2 Bu ülkede şubeleri bulunan
Sumisert Metal Tic. ve San. Ltd. Sti.
Yenisehir Mahallesi OSMANLI Blv. Volume Istanbul Apt. No: 9/6, , Pendik
34912 Istanbul
Türkiye
34912 Istanbul
Türkiye
Milmak Metal San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Tuzla Organize San. Böl.(İ.T.O.S.B) 2.Cadde Tepeören Tuzla 22
34956 Istanbul
Türkiye
34956 Istanbul
Türkiye
Genel Merkez
WEDCO Technology Group GmbH
Hermann-Gebauer-Straße 12
1220 Wien
Avusturya
1220 Wien
Avusturya