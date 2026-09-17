EWC EDELWEISS CONSULTING GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – ДЛЯ ВАС У ВСЬОМУ СВІТІ

ADVANTAGE AUSTRIA, глобальна мережа з майже 100 опорними пунктами у понад 70 країнах, пропонує австрійським компаніям та їх міжнародним діловим партнерам широкий спектр послуг. Загалом близько 800 співробітників підтримують Вас у пошуку потрібних постачальників та ділових партнерів з Австрії. Щороку ми організовуємо близько 800 заходів для встановлення ділових контактів. Обсяг послуг ADVANTAGE AUSTRIA сягає від встановлення контактів з австрійськими компаніями, які шукають імпортерів, дистриб'юторів та комерційних агентів, до детальної інформації щодо бізнес-локацій та виходу на ринок Австрії.



ADVANTAGE AUSTRIA генерує можливості для міжнародного бізнесу, просуваючи продукти та послуги австрійських компаній у всьому світі, допомагаючи компаніям і організаціям за межами Австрії будувати міцні відносини з австрійськими компаніями та сприяючи обміну найкращими ідеями та інноваціями світу та Австрії.



ПРО ЦЕЙ САЙТ

www.advantageaustria.org - це офіційний портал австрійського бізнесу у всьому світі. Тут представлені австрійські компанії, метою яких є встановлення або розширення міжнародних ділових зв'язків. Зверніться до нашої локальної команди або відкрийте для себе пропозиції всіх галузей на нашому порталі.