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Inhalt
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Коротка інформація
Галузь
Метали / металообробка
Хімія / Пластмаси
Промислове будівництво / Смарт-підприємство
Так Ви можете створити контакт
Так Ви можете створити контакт
Головний офіс
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Австрія
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
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Транспортна інфраструктура / Підземне будівництво
Будівництво / Будівельні матеріали
Урбаністичні технології
Енергоефективність / Зелене будівництво
Творчі індустрії
Архітектура
Меблі / Інтер'єр
Видавництво / ЗМІ / Реклама
Музика / Кіно / Розваги
Moda
Мистецтво / Культура
Дизайн
Енергетика / Сталий розвиток / Природні ресурси
Відновлювана енергетика
Екологічні технології
Агропромислова галузь
Лісова- / та деревообробна промисловість
Енергетична промисловість
Гірнича промисловість
Енергоефективність / Зелене будівництво
Продукти харчування / Роздрібна торгівля / Споживчі товари
Срібне покоління
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Органічна їжа
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Промисловість / Машинобудування / Матеріали
Електрика / Електроніка / Мехатроніка
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Банківська справа/Страхування
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Урбаністичні технології
Нові матеріали / Композити
Здоров'я
Срібне покоління
Біонауки & Фармацевтика
Система та заклади охорони здоров'я
Медичні технології та лабораторне обладнання