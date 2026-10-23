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Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH

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Головний офіс

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Südbahnstraße 28
2544 Leobersdorf
Австрія
+43225690010
office@LMF.at
https://www.LMF.at
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