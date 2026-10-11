PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Коротка інформація
Компанія PÖTTINGER Entsorgungstechnik – це традиційне австрійське сімейне підприємство і провідний постачальник устаткування для промисловості з утилізації відходів. Як виробник прес-контейнерів, шнекових ущільнювачів, ідентифікаційних вагових систем та ін. компанія пропонує своїм клієнтам стабільні і адаптовані до ...
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Головний офіс
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрія
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрія