українська
Seitennavigation
Inhalt

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Коротка інформація
логотип

Компанія PÖTTINGER Entsorgungstechnik – це традиційне австрійське сімейне підприємство і провідний постачальник устаткування для промисловості з утилізації відходів. Як виробник прес-контейнерів, шнекових ущільнювачів, ідентифікаційних вагових систем та ін. компанія пропонує своїм клієнтам стабільні і адаптовані до ...

Галузь

Так Ви можете створити контакт

Так Ви можете створити контакт

Головний офіс

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрія
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
vCard