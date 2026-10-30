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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

Коротка інформація
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Адвокатська контора Dr. F. Schwank представляє переважно відомі мультинаціональні концерни та інституції, які мають представництва в Австрії, Центральній та Східній Європі, а також у третіх країнах.

Dr. F. Schwank пропонує своїм мандантам, головним чином, консалтингові послуги у сфері Міжнародного права, а також з ...

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Головний офіс

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Австрія
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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