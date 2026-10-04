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SANLAS Holding GmbH

Коротка інформація
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Компанія Sanlas Holding GmbH належить до найбільш значних оферентів медичних послуг в Австрії і здійснює координацію діяльності 12 медичних закладів та 2 готелів.

Компанія Sanlas Holding GmbH пропонує закордонним пацієнтам усі види обслуговування до, під час та після перебування в Австрії (віза, перекладацькі послуги ...

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Головний офіс

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Австрія
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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