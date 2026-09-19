Werner & Weber GmbH
Коротка інформація
Фірма Werner & Weber займається протягом ось уже більш ніж 30 років розробкою інноваційної продукції для збору відходів, а також проектування і продажу установок для утилізації відходів. Наша програма включає в себе мобільні та стаціонарні преси для ущільнення відходів у контейнерах, станції для перевантаження ...
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Головний офіс
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Австрія
2474 Gattendorf
Австрія