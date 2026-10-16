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Zell-Metall GmbH Engineering Plastics

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Головний офіс

Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Schulstraße 16
5710 Kaprun
Австрія
+4365478417
+4365478890
office@zellamid.com
http://www.ZELLAMID.com
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