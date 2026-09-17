EWC EDELWEISS CONSULTING GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA - НАША МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ВАС

ADVANTAGE AUSTRIA насчитывает около 100 офисов в более чем 70 странах мира и предоставляет австрийским компаниям и их международным партнерам широкий спектр услуг для развития бизнеса. В общей сложности около 800 сотрудников по всему миру помогут Вам найти поставщиков и деловых партнеров в Австрии. Ежегодно мы организуем около 800 мероприятий, направленных на установление деловых контактов. Спектр услуг ADVANTAGE AUSTRIA включает поддержку австрийских компаний в поиске импортеров, дистрибьюторов и торговых представителей, а также предоставление подробной информации об Австрии как площадке для ведения бизнеса и помощь в выходе на австрийский рынок.



ADVANTAGE AUSTRIA создает новые возможности для международного бизнеса, продвигая продукты и услуги австрийских предприятий по всему миру, помогая компаниям и организациям за пределами Австрии налаживать прочные связи с австрийскими предприятиями и способствуя обмену лучшими идеями и инновациями из Австрии и со всего мира.



ОБ ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ

www.advantageaustria.org – это официальный интернет-портал австрийской экономики за рубежом. Здесь представлены австрийские компании, заинтересованные в построении и расширении международных деловых связей. Обратитесь в наше представительство и получите информацию о деловых предложениях австрийских компаний из любых отраслей.