Brandauer GmbH
Acerca de
Desde 1996, la empresa Brandauer fabrica pistas de trineo de verano. Un total de 41 instalaciones están en funcionamiento en todo el mundo.
Desde 1996, la empresa Brandauer fabrica pistas de trineo de verano. Un total de 41 instalaciones están en funcionamiento en todo el mundo.
Ventajas del tobogán de trineos de Brandauer:
- Monocarril, consecuentemente más económico.
- Discreto en el paisaje, no requiere grandes soportes.
- Fácilmente desmontable, por ...
Cómo contactar
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Sede
Brandauer GmbH
Schattau 64
5442 Rußbach
Austria
5442 Rußbach
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