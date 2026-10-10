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Brandauer GmbH

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Desde 1996, la empresa Brandauer fabrica pistas de trineo de verano. Un total de 41 instalaciones están en funcionamiento en todo el mundo.

Ventajas del tobogán de trineos de Brandauer:
- Monocarril, consecuentemente más económico.
- Discreto en el paisaje, no requiere grandes soportes.
- Fácilmente desmontable, por ...

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Cómo contactar

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Sede

Brandauer GmbH
Schattau 64
5442 Rußbach
Austria
+4362425400
+43624254014
info@brandauer.cc
http://www.brandauer.cc
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