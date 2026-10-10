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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

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Hawle, una empresa familiar fundada en 1948, es líder mundial en la fabricación de válvulas pesadas. El grupo austriaco Hawle produce válvulas de calidad y larga vida útil para sistemas de agua potable y aguas residuales, cumpliendo las normas europeas y estándares más amplios.

La garantía de calidad de 10 años, algo ...

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Cómo contactar

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E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austria
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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