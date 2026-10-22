Ringer GmbH
Kurze Info über uns
Die Firma Ringer produziert und entwickelt seit Generationen Gerüste und Schalungen sowie das nötige Zubehör für Komplettlösungen.
Die Firma Ringer produziert und entwickelt seit Generationen Gerüste und Schalungen sowie das nötige Zubehör für Komplettlösungen.
1958 hat das Unternehmen als Erstes in Österreich Deckenschalungen produziert, 1961 das erste Stahlrohrgerüst mit Fertigbelag und 1987 die erste österreichische Aluminium Schalung. ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Ringer GmbH
Römerweg 9
4844 Regau
Österreich
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