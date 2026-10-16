Schiebel Aircraft GmbH
Kurze Info über uns
Ab Mitte der 80er Jahre konzentrierte sich das bereits 1951 gegründete Unternehmen Schiebel auf die Entwicklung und Produktion von hochtechnologischen Minensuchgeräten, die Schiebel – nicht zuletzt durch einen Großauftrag der U.S.-Army – zum Weltmarktführer machten.
Ab Mitte der 80er Jahre konzentrierte sich das bereits 1951 gegründete Unternehmen Schiebel auf die Entwicklung und Produktion von hochtechnologischen Minensuchgeräten, die Schiebel – nicht zuletzt durch einen Großauftrag der U.S.-Army – zum Weltmarktführer machten.
Mitte der 90er Jahre begann die Firma als Pionier ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Schiebel Aircraft GmbH
Margaretenstraße 112
1050 Wien
Österreich
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