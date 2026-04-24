Printmedien
Österreichs führende Tageszeitungen mit Wirtschaftsbezug sind
Die wichtigsten Wirtschaftsmagazine sind
Alle führenden Verlage bieten neben der Druckversion auch Online-Versionen an.
Die auflagenstärkste Tageszeitung ist die „Neue Kronen Zeitung“ (Reichweite 20,9%), danach folgen; “ Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard“, „Österreich“ und „Kurier“.
Radio und Fernsehen
Neben den Radiosendern des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks (ORF) gibt es besonders in den Ballungszentren zahlreiche private Radiosender.
Vom ORF werden 6 nationale TV-Kanäle (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe) ausgestrahlt. ATV, PULS 4 und ServusTV sind private TV-Kanäle, die landesweit ausgestrahlt werden. Außerdem gibt es einige regionale TV-Sender. Einen wesentlichen Anteil haben öffentliche und private ausländische TV-Sender, deren Empfang in Österreich weit verbreitet ist.
|Marktanteile der führenden TV-Sender (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
| RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
| ARD
|3,1 %
|PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %