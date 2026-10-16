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smaXtec animal care GmbH

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smaXtec empowers dairy farmers with the most advanced health management system available.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

smaXtec animal care GmbH
Sandgasse 36/2
8010 Graz
Austria
+43316461588
info@smaXtec.com
http://www.smaxtec.com
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