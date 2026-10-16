VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
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How to get in touch
2 Subsidiaries in this country
BULSTRAD VIENNA INSURANCE GROUP
Pozitano Square 5
1000 Sofia
Bulgaria
1000 Sofia
Bulgaria
BULSTRAD LIFE VIENNA INSURANCE GROUP
6, Sveta Sofia Street
1301 Sofia
Bulgaria
1301 Sofia
Bulgaria
Headquarters
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Austria
1010 Wien
Austria
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe