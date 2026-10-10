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Binder + Co AG

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Binder+Co ist ein international erfolgreicher Spezialist für Maschinen und Gesamtanlagen zur Zerkleinerung, Absiebung, Nass- und thermischen Aufbereitung, Sortierung sowie Verpackung und Palettierung von Schüttgütern aller Art.

Das steirische Unternehmen aus Gleisdorf ist Weltmarktführer im Glasrecycling und in ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Österreich
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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