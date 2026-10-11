Münzer Bioindustrie GmbH
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Firmensitz
8261 Sinabelkirchen
Österreich
1220 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die Münzer Bioindustrie GmbH ist ein eigentümergeführter Mischkonzern mit Sitz in Österreich. Der Leistungsumfang umfasst die Entsorgung von flüssigen Abfällen, die Sammlung und Verwertung von Altspeiseölen für die Biodiesel-Produktion, die Reinigung von Industrieanlagen sowie Recycling von Kabel- und Elektroschrott. Das 1991 gegründete Familienunternehmen ist einer der größten Sammler und Händler von Altspeiseölen in Europa. Im Wiener Ölhafen Lobau betreibt Münzer die größte heimische Biodiesel-Produktionsanlage. Vorrangiges Ziel des Unternehmens ist die Dekarbonisierung des Verkehrs- und Transportsektors. Mehr als 800 Mitarbeiter:innen auf drei Kontinenten erzielten im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von über 360 Millionen Euro.
Geschäftswunsch
Vom Abfall zur Energie
Münzer ist laufend auf der Suche nach neuen Partnern und Kooperationen für die Sammlung von Altspeiseöl. Als Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft verwertet das Unternehmen gebrauchtes Speiseöl zu nachhaltigem Biodiesel und leisten damit einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors.
Außerdem ist Münzer stets an neuen Kooperationen im Bereich fortschrittlicher Rohstoffe interessiert. Münzer freut sich über den Austausch mit Unternehmen, die geeignete Abfall- und Rohstoffe sammeln und liefern.