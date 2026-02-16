Площадь Австрии 83.883 км², она расположена в сердце Европы и граничит с
- Германией
- Чехией
- Словакией
- Венгрией
- Словенией
- Италией
- Лихтенштейном и
- Швейцарией.
Страна относится к Средне-Европейскому часовому поясу.
Важнейшие густонаселенные районы - Федеральная столица Вена (2,028.289, 01.01.2025 жителей) и столицы земель
- Грац (305.314, 01.01.2025 жителя),
- Линц (213.557, 01.01.2025 жителя) и
- Зальцбург (157.659, 01.01.2025 жителя).
Самая высокая вершина Австрии 3.798 - это Гросглокнер в горном массиве Высокий Тауэрн.
Климат
Средняя температура летом около 20°C и поднимается до 35°C. Зимой температура может опускаться до –15°C, однако средняя температура около -4°C. В горах бывают сильные снегопады. Наибольшее количество осадков выпадаетв мае и июне.
Водоемы
Важнейшая внутриматериковая водная артерия - Дунай. Самое крупное озеро Нойзидлер в Бургенланде. Около 77 % его общей площади 315 км² находится в Австрии, остальная площадь принадлежит Венгрии. Аттер Зее имеет площадь 46 км², озеро Траун 24 км². Также часть 24 км² Боденского озера (общая площадь 536 км²) находится на территории Австрийского государства.
Сырье
В Австрии добываются следующие ископаемые:
- железная руда
- бурый уголь
- нефть и газ
- магнезит
- кварцевый песок
- гипс
- свинцовая и цинковая руда
- графит и каолин
Разработка солевых месторождений также имеет значение. Еще один важный вид сырья из Австрии - древесина.