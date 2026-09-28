Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Koerner baut und liefert schlüsselfertige Verzinkungsanlagen, sowie Beizanlagen für Stahl- und Edelstahlprodukte.
Koerner baut und liefert schlüsselfertige Verzinkungsanlagen, sowie Beizanlagen für Stahl- und Edelstahlprodukte.
Der effizienteste Schutz gegenüber Korrosion an Stahlprodukten ist das Verzinken. Alle Stahlerzeugnisse mit verzinkten Oberflächen haben eine viel längere Lebensdauer als andere Stahlprodukte, welche ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Österreich
8551 Wies
Österreich