STRABAG AG
Kurze Info über uns
Die STRABAG Wassertechnik errichtet schwerpunktmäßig Kläranlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen, einfache Feststoffabfallaufbereitungsanlagen inkl. zugehörigen Deponiebau und -schließung in CEE/SEE sowie in ausgewählten Ländern außerhalb Europas.
Branche
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
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STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Österreich
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Österreich
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Österreich
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Österreich
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Österreich
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