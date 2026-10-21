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Admonter Holzindustrie AG

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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG est une entreprise internationale comptant environ 280 employés et présentant un chiffre d'affaires annuel de 69 millions d'euros (2021), qui fabrique des produits en bois naturel et produit exclusivement sur son site d'Admont.

Tout simplement intemporels, les produits Admonter sont un choix ...

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siège social

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Autriche
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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