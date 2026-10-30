Binderholz GmbH
En bref
La scierie binderholz est un fournisseur complet de produits en bois massif et de solutions de construction innovantes.
La scierie binderholz est un fournisseur complet de produits en bois massif et de solutions de construction innovantes.
La gamme de produits en bois massif s'étend du bois de sciage aux biocombustibles en passant par le bois profilé, les panneaux en bois massif collés à une ou plusieurs couches, le bois lamellé et le ...
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siège social
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Autriche
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Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
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