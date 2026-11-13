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GHS GmbH

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GHS Global Housing Solutions est un fournisseur mondial de solutions de logement novatrices.

La société mise sur trois produits :

GHS Permanent Homes : des solutions de logement durables, solides et sûres. Le système résidentiel se compose d'un coffrage en matière plastique rempli de béton.

GHS Temporary Homes : ...

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4551 Ried im Traunkreis
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http://www.ghs-housing.com
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