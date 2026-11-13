GHS GmbH
En bref
GHS Global Housing Solutions est un fournisseur mondial de solutions de logement novatrices.
GHS Global Housing Solutions est un fournisseur mondial de solutions de logement novatrices.
La société mise sur trois produits :
GHS Permanent Homes : des solutions de logement durables, solides et sûres. Le système résidentiel se compose d'un coffrage en matière plastique rempli de béton.
GHS Temporary Homes : ...
contact
contact
siège social
GHS GmbH
Voitsdorfer Straße 8
4551 Ried im Traunkreis
Autriche
4551 Ried im Traunkreis
Autriche