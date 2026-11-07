METEKA GmbH
En bref
METEKA GmbH est le principal fournisseur de solutions de systèmes pour le traitement sûr des déchets infectieux.
METEKA GmbH est le principal fournisseur de solutions de systèmes pour le traitement sûr des déchets infectieux.
Avec l'équipement de décontamination des déchets MEDISTER HF, les déchets infectieux sont stérilisés sur place de manière sûre, rapide et rentable. Il en résulte des déchets non dangereux similaires aux ...
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METEKA GmbH
Viktor-Kaplan-Straße 7
8750 Judenburg
Autriche
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