NTS Retail GmbH & Co KG
En bref
NTS Retail développe des logiciels commerciaux agiles pour les opérateurs de télécommunications. NTS Retail aide ses clients à optimiser leur environnement commercial et à parvenir ainsi à :
NTS Retail développe des logiciels commerciaux agiles pour les opérateurs de télécommunications. NTS Retail aide ses clients à optimiser leur environnement commercial et à parvenir ainsi à :
• une orientation client renforcée,
• une meilleure performance de vente, et
• des coûts opérationnels minimaux.
Depuis plus ...
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Ebner-Platz 1
4060 Leonding
Autriche
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