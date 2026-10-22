VA Intertrading Aktiengesellschaft
En bref
Au cœur de l'Europe, à la jonction des routes commerciales les plus importantes se situe la maison-mère de VA Intertrading Aktiengesellschaft, la société de négoce fondée en 1978 et active dans les secteurs commerciaux suivants :
Au cœur de l'Europe, à la jonction des routes commerciales les plus importantes se situe la maison-mère de VA Intertrading Aktiengesellschaft, la société de négoce fondée en 1978 et active dans les secteurs commerciaux suivants :
Produits alimentaires et aliments pour animaux
Pharmaceutique (aliments pour animaux, ...
contact
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siège social
VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Autriche
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