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VA Intertrading Aktiengesellschaft

En bref
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Au cœur de l'Europe, à la jonction des routes commerciales les plus importantes se situe la maison-mère de VA Intertrading Aktiengesellschaft, la société de négoce fondée en 1978 et active dans les secteurs commerciaux suivants :

Produits alimentaires et aliments pour animaux
Pharmaceutique (aliments pour animaux, ...

secteur

contact

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siège social

VA Intertrading Aktiengesellschaft
Strasserau 6
4020 Linz
Autriche
+437327804327
+43732 780 40
vait@vait.com
http://www.vait.com
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