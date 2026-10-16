Vimpex Handelsgesellschaft m.b.H.
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Vimpex est votre partenaire pour les livraisons de papier et de carton au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
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Vimpex Handelsgesellschaft mbH, dont le siège se situe à Vienne, est l'interlocuteur pour les livraisons de papier et de carton au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
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1010 Wien
Autriche
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