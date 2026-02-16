Située au cœur de l’Europe, l’Autriche occupe une superficie de 83 883 km² et possède des frontières communes avec

l’Allemagne,

la République Tchèque,

la Slovaquie,

la Hongrie,

la Slovénie,

l’Italie,

le Liechtenstein et

la Suisse.





Le pays est situé sur le fuseau horaire de l'Europe centrale.

Les principales agglomérations urbaines de l’Autriche se composent de sa capitale, Vienne (2,028.289, 01.01.2025 habitants), et des chefs-lieux des états fédéraux (Länder).

Graz (305.314, 01.01.2025 habitants)

Linz (213.557, 01.01.2025 habitants) et

Salzbourg (157.659, 01.01.2025 habitants).





Le plus haut sommet de l’Autriche est le Grossglockner, qui culmine à 3798 m, dans le massif Hohe Tauern.

Le climat

En été, la température moyenne est d’environ 20°C, et elle peut atteindre jusqu’à 35°C. En hiver, les températures peuvent descendre jusqu’à -15°C, pour une température moyenne d’environ -4°C. En altitude, d’importantes chutes de neiges peuvent se produire. Mai et Juin sont les mois les plus pluvieux.



Les fleuves et les lacs

La principale voie navigable intérieure de l’Autriche est le Danube. La province du Burgenland accueille le plus grand lac, le Neusiedler See. Sa superficie totale est de 315 km², dont environ 77% est situé en Autriche et le reste en Hongrie. Le lac Attersee possède une superficie de 46 km² ; le Traunsee, quant à lui, s’étend sur 24 km². Par ailleurs, 24 km² de la superficie du Bodensee (dont la superficie totale est de 536 km²) se trouvent sur le territoire autrichien.



Les matières premières

L’Autriche exploite les matières premières suivantes :

minerai de fer

lignite

pétrole et gaz naturel

magnésite

sable silicieux

gypse

minerais de plomb et de zinc

graphite et kaolin





L’extraction du sel occupe une place de premier choix, ainsi qu’une autre matière première d’importance majeure pour l’Autriche : le bois.

