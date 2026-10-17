Admonter Holzindustrie AG
Kurze Info über uns
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG ist ein international tätiges Unternehmen mit ca. 280 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 69 Mio. € (2021) und ist Hersteller von hochwertigen Naturholzprodukten und produziert ausschließlich am Standort in Admont.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG ist ein international tätiges Unternehmen mit ca. 280 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 69 Mio. € (2021) und ist Hersteller von hochwertigen Naturholzprodukten und produziert ausschließlich am Standort in Admont.
Schlicht zeitlos - Admonter Produkte sind eine völlig natürliche ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Österreich
8911 Admont
Österreich