Binder + Co AG
Kurze Info über uns
Binder+Co ist ein international erfolgreicher Spezialist für Maschinen und Gesamtanlagen zur Zerkleinerung, Absiebung, Nass- und thermischen Aufbereitung, Sortierung sowie Verpackung und Palettierung von Schüttgütern aller Art.
Binder+Co ist ein international erfolgreicher Spezialist für Maschinen und Gesamtanlagen zur Zerkleinerung, Absiebung, Nass- und thermischen Aufbereitung, Sortierung sowie Verpackung und Palettierung von Schüttgütern aller Art.
Das steirische Unternehmen aus Gleisdorf ist Weltmarktführer im Glasrecycling und in ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Österreich
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