Hexagon | NEXTSENSE
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Als weltweiter Technologieführer entwickelte NEXTSENSE das patentierte CALIPRI-Prinzip. Die kontaktlose Profilmessung und Oberflächeninspektion mit automatisierter Kipp- und Drehkorrektur schließt Benutzereinflüsse völlig aus.
Als weltweiter Technologieführer entwickelte NEXTSENSE das patentierte CALIPRI-Prinzip. Die kontaktlose Profilmessung und Oberflächeninspektion mit automatisierter Kipp- und Drehkorrektur schließt Benutzereinflüsse völlig aus.
Die mobilen und stationären Mess- und Prüfsysteme werden zur Spaltbewertungen von ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Strassganger Straße 295
8053 Graz
Österreich
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