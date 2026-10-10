Julius Blum GmbH
Kurze Info über uns
Die Julius Blum GmbH ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Möbelbeschlägen spezialisiert ist. Die Hauptproduktgruppen sind Klappen-, Scharnier- und Auszugssysteme für Möbel, vorwiegend in Küchen. Zum Unternehmen zählen acht Werke in Vorarlberg (Österreich), ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
6973 Höchst
Österreich
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