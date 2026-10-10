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Julius Blum GmbH

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Die Julius Blum GmbH ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Möbelbeschlägen spezialisiert ist. Die Hauptproduktgruppen sind Klappen-, Scharnier- und Auszugssysteme für Möbel, vorwiegend in Küchen. Zum Unternehmen zählen acht Werke in Vorarlberg (Österreich), ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
6973 Höchst
Österreich
+4355787050
+43557870544
info@blum.com
http://www.blum.com
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