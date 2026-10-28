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Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft

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How to get in touch

Headquarters

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Schnirchgasse 17
1030 Wien
Austria
+435010810000
+435010810020
office@asfinag.at
https://www.asfinag.at/
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