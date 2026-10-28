Binderholz GmbH
Kurze Info über uns
Der Sägewerksbetrieb binderholz ist Komplettanbieter für Massivholzprodukte und innovative Baulösungen.
Der Sägewerksbetrieb binderholz ist Komplettanbieter für Massivholzprodukte und innovative Baulösungen.
Die Massivholz-Produktpalette reicht von Schnittholz, Profilholz, ein- und mehrschichtig verleimten Massivholzplatten, Brettschichtholz bis hin zu binderholz Brettsperrholz BBS. binderholz produziert nachhaltig nach ...
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Firmensitz
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Österreich
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Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Österreich
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