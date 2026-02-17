Flugverbindungen

Wichtige Flughäfen mit täglichen In- und Auslandsverbindungen:

Flughafentransfer

Der City Airport Train CAT verkehrt zwischen dem Wiener Stadtzentrum (Bahnhof Wien Mitte) und dem Flughafen Wien. Die Fahrzeit beträgt 16 Minuten.

Busse verkehren zwischen Flughafen und Westbahnhof, Schwedenplatz und Kagran.

Airport-Taxis warten am Flughafen Schwechat auf die Fahrgäste. Sie müssen im Voraus bestellt werden und berechnen einen Fixpreis (inkl. Gepäck) ohne Aufpreis für die Leerfahrt.

Bahn

Internationale Bahnverbindungen bestehen nach fast allen europäischen Ländern.

Tägliche Autoreisezüge





Auto

Die Straßenverkehrsregeln und Verkehrszeichen in Österreich entsprechen im Allgemeinen jenen der übrigen europäischen Länder. In Österreich besteht auf allen Autobahnen und Schnellstraßen Mautpflicht. Auf Österreichs Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften gilt Warnwestenpflicht, die Blutalkoholgrenze beträgt 0,5 Promille. Das Anlegen der Sicherheitsgurte ist Pflicht.

Erlaubte Höchstgeschwindigkeiten im Allgemeinen (wenn nicht durch Verkehrszeichen anders angezeigt):

im Ortsgebiet: zwischen den Ortstafeln: 50 km/h

auf Freilandstraßen: 100 km/h

auf Autobahnen: 130 km/h





Taxi

Die Taxis in den größeren Städten sind mit einem amtlich geeichten Taxameter versehen. Der Tarif wird sowohl nach gefahrenen Kilometern als auch nach Zeit berechnet.

Schiff

Auf der Donau operieren mehrere Anbieter auf verschiedenen Streckenabschnitten. Darüber hinaus werden auf österreichischen Seen Linien- und Ausflugsfahrten angeboten.

Autobus

Die Österreichische Postbus AG bedient mit 800 Linien rund 21.100 Haltestellen in ganz Österreich. Fast alle für den Tourismus relevanten Orte sind per Autobus zu erreichen.

Bergbahnen

In Österreich sind rund 3.000 Seilbahnen, Sessellifte und Schlepplifte in Betrieb.