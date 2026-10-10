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DELTABLOC International GmbH

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Das österreichische Unternehmen DELTABLOC International GmbH ist der weltweit führende Entwickler von Fahrzeug-Rückhaltesystemen aus Beton und Stahl sowie von modernen Lärmschutzsystemen. Das Unternehmen ist der maßgebliche internationale Experte für passive Straßensicherheit und verfügt über umfangreiches Know-how, ...

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DELTABLOC International GmbH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Österreich
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office@deltabloc.com
http://www.deltabloc.com
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