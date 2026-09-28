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Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

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Koerner baut und liefert schlüsselfertige Verzinkungsanlagen, sowie Beizanlagen für Stahl- und Edelstahlprodukte.

Der effizienteste Schutz gegenüber Korrosion an Stahlprodukten ist das Verzinken. Alle Stahlerzeugnisse mit verzinkten Oberflächen haben eine viel längere Lebensdauer als andere Stahlprodukte, welche ...

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Firmensitz

Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
Österreich
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
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